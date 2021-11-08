Kahreden gerçek! 14 yaşındaki kız çocuğunu en yakını vurdurtmuş!

Konya’da annesinin çalıştığı kafede oturan M.E. (14) adlı kız çocuğunu babası Ali Erensoy'un (51) vurdurttuğu ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonla Ali Erensoy ile saldırıyı gerçekleştiren Ayşenur B. (24) ve onun kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hüseyin Çekiç (34) gözaltına alındı. İfadesinde, ''Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım” diyen Ali Erensoy ile Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşegül B. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı 2 kişi farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRIDAN ÖNCE KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kadının Nalçacı Caddesi’nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle bölgeden uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırıyı düzenleyen kadının, olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip, tanınmak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.’nin ifadesine başvurdu. M.E.'nin annesi R.H., boşandığı Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce kızını kaçırdığını öne sürdü. Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis ekipleri, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekipler, Erensoy'un Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo kısmında eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'Özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.