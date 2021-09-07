Türkiye Kahreden haber! 16 ve 22 yaşında koronavirüsten öldüler

Kahreden haber! 16 ve 22 yaşında koronavirüsten öldüler

Türkiye

Kahreden haber! 16 ve 22 yaşında koronavirüsten öldüler

Kırıkkale'de, koronavirüs tedavisi gören Murat Aktaş (16) ve Nurcan Keskin (22) hayatını kaybetti. Aktaş ve Keskin'in aşı yaptırmadığı öğrenildi.

07 Eylül 2021, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de yaşayan Murat Aktaş ile Nurcan Keskin, bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumları ağırlaşan 2 genç, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen lise öğrencisi Murat Aktaş ile üniversite mezunu Nurcan Keskin, 2 gün önce hayatını kaybetti.

Aktaş'ın cenazesi Yahşihan, Keskin'in cenazesi ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. Murat Aktaş ile Nurcan Keskin'in aşı yaptırmadıkları öğrenildi.

Burak CAN/ KIRIKKALE (DHA)

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