Türkiye Kahreden haber! 18 yaşındaki Mehmet gölette boğuldu

Kahreden haber! 18 yaşındaki Mehmet gölette boğuldu

Türkiye

Kahreden haber! 18 yaşındaki Mehmet gölette boğuldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Mehmet Can İnan (18), ölü bulundu.

20 Mayıs 2021, Perşembe 02:16 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Arifiye’de bulunan Mollaköy Göleti’nde meydana geldi. Mehmet Can İnan, arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Mehmet Can İnan’ın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. AFAD dalgıçları su altında arma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 saat sonra dalgıçlar, Mehmet Can İnan’ın cansız bedenini bularak göletten çıkardı. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi. 

Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

Güven HASBAŞ/ARİFİYE (Sakarya)(DHA)

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