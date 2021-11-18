Türkiye Kahreden haber! Baba ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden haber! Baba ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye

Kahreden haber! Baba ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Mardin'de park halindeki patates yüklü kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

18 Kasım 2021, Perşembe 20:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, öğlen saatlerinden Mardin Kızıltepe karayolu üzerinde meydana geldi. Kızıltepe'den Nusaybin ilçesi istikametine giden Selviç Aydın yönetimindeki 47 AY 545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki patates yüklü kamyonete çarptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışmış halde bulunan ve yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Selviç Aydın ile oğlu Şeyhmus Aydın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Baba ile oğlu, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

MARDİN (DHA)

İlgili Haberler
Anne ve babasını öldürdükten sonra canına kıymıştı! Ekici ailesi toprağa verildi5 çocuk annesinden çok acı haber! Feci şekilde can verdi


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Son on yıl
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tekirdağ'da asayiş operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı