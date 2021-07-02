Türkiye Kahreden haber! Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü

Kahreden haber! Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü

Türkiye

Kahreden haber! Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü

Kastamonu'da serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Acar (37) ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) boğuldu.

02 Temmuz 2021, Cuma 01:30 Son Güncelleme:
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Olay akşam saatlerinde Araç ilçesi Kayaboğazı köyünde bulunan Cibiş Kanyonu'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Yaşar Acar ve yeğeni Çağatay Tatlıdil bir süre sonra çığlık atmaya başladı.

Kanyona yakın bölgede bulunan köylüler ses üzerine gittikleri kanyonda boğulmak üzere olan 2 kişiyi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları çalışma sonrası dayı ve yeğeninin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Acar ve Tatlıdil'in cansız bedenleri Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çağatay Tatlıdil'in İstanbul'da yaşadığı ve dayısının yanına tatil için geldiği öğrenildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)

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