Türkiye Kahreden haber! Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu

Kahreden haber! Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu

Türkiye

Kahreden haber! Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, denize girip, akıntıya kapılan Memik Bozkurt (18) boğuldu, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu.

11 Temmuz 2021, Pazar 23:28 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlar Memik Bozkurt ve Kadir Göktaş, denize girdi. İki genç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını fark eden çevredekiler, kurtarmak için denize girdi.

Bozkurt, baygın halde sudan çıkartılırken, arkadaşı Göktaş ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, sudan çıkartılan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, ekiplerin Göktaş'ı bulmak için başlattığı çalışma ise devam ediyor.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay) (DHA)

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