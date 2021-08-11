Türkiye Kahreden haber.. Doktor olmak istiyordu! Necati kazada hayatını kaybetti

Kahreden haber.. Doktor olmak istiyordu! Necati kazada hayatını kaybetti

Türkiye

Kahreden haber.. Doktor olmak istiyordu! Necati kazada hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin’in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 20:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 02.00 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda meydana geldi. M.A.Ş. (24) yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş., bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan, 135 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YKS’de yüksek bir puan alan Necati Kaan Şahin’in doktor olmak istediği, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale) (DHA)

İlgili Haberler
11 Ağustos korona tablosu! Türkiye'de son vaka sayısı...


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Albie: Güney Afrika’nın beyaz isyancısı…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
3 kazada toplam 29 kişiyi kaybettik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı 16 yaşa inmeli
Murat Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İçişleri'nden sel bölgesi için kritik uyarı! O yolları kullanmayın