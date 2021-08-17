Kahreden haber! Koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
Elazığ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
17 Ağustos 2021, Salı 22:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Elazığ’da bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, bugün de eşi Avni Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN