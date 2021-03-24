Türkiye Kahreden haber! Küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi

Kahreden haber! Küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi

Türkiye

Kahreden haber! Küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi

Konya'da, rüzgarın etkisiyle yıkılan bahçe duvarının altında kalan 6 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven hayatını kaybetti.

24 Mart 2021, Çarşamba 08:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovonağzı Mahallesi Aba Sokak'ta meydana geldi. Sümeyye Yurduseven, üç çocunun en büyüğü olan kızı Ümmü Nigar'dan yakında oturan akrabalarından çamaşır suyu almasını istedi. Bir sokak uzaklıkta oturan yengesinden çamaşır suyunu alan küçük kız, eve dönerken kullanılmayan 2 katlı bir evin önünden geçtiği sırada, briket bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Ümmü Nigar'ı yıkıntının altından çıkardı. 



Ümmü Nigar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayı öğrenen anne Sümeyye Yurduseven ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

İlgili Haberler
Genç kadın ağlayarak yardım istedi ama...Valilik'ten açıklama!



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İmam Türkiye’yi din devleti mi sanıyor?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dosta gurur düşmana korku
Hakan Çelik
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Genç kadın ağlayarak yardım istedi ama...Valilik'ten açıklama!