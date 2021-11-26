Kahreden kaza! Silahını temizlerken kazayla vurduğu oğlu hayatını kaybetti
Bolu'da evinde silahını temizleyen Muhammed K.'nın silahı kazayla ateşlenerek 10 yaşındaki oğlu Özdemir Efe K.'yı göğsünden vurdu. Özdemir Efe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan babası, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
26 Kasım 2021, Cuma 16:58 Son Güncelleme:
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Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Muhammed K.'nin, iddiaya göre, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası ateş aldı.
Silahtan çıkan mermi, oğlu Özdemir Efe'nin göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk, babası tarafından hastaneye götürüldü.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Hastanede 2 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Özdemir Efe, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası Muhammed K.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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