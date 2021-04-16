Türkiye Kahreden olay! Aylar önce ölen bebeğinin mezarı başında ölü bulundu

Kahreden olay! Aylar önce ölen bebeğinin mezarı başında ölü bulundu

Türkiye

Kahreden olay! Aylar önce ölen bebeğinin mezarı başında ölü bulundu

İzmit’te 3 gündür kayıp olan Muammer M. (36), 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan Muammer M.’nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

16 Nisan 2021, Cuma 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmit’te 3 gündür oğlu Muammer M.’den haber alamayan Erkan M., 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden torununa dua etmek için bu sabah Bağçeşme Mezarlığ’na gitti. Erkan M., oğlu Muammer’i yerde yatarken hareketsiz buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Muammer M.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Muammer M.’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, psikolojik sıkıntıları olduğu ifade edin Muammer M.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DHA



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir rota
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hasan Polatkan'ın eşi Alanya'da hayatını kaybetti