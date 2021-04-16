Kahreden olay! Aylar önce ölen bebeğinin mezarı başında ölü bulundu
İzmit’te 3 gündür kayıp olan Muammer M. (36), 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan Muammer M.’nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
16 Nisan 2021, Cuma 15:29 Son Güncelleme:
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İzmit’te 3 gündür oğlu Muammer M.’den haber alamayan Erkan M., 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden torununa dua etmek için bu sabah Bağçeşme Mezarlığ’na gitti. Erkan M., oğlu Muammer’i yerde yatarken hareketsiz buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Muammer M.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Muammer M.’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, psikolojik sıkıntıları olduğu ifade edin Muammer M.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DHA