Türkiye Kahreden olay! 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı

Kahreden olay! 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı

Türkiye

Kahreden olay! 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı

Antalya'da evinin terasından düşerek can veren Cumali Dulkadir'in kızı 'Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin.' diye ağladı.

20 Haziran 2021, Pazar 12:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay saat 08.00'de Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 595 Sokak üzerindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cumali Dulkadir, kendi soyadını taşıyan apartmanın terasında bir süre çevreyi izledikten sonra bilinmeyen nedenle binadan düştü. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Dulkadir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS TELSİZİNDEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Acı haberi duyup gelen Cumali Dulkadir'in kızı Leyla ile oğlu Mehmet'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Saat 08.30'da, olay yerine gelen polislerin telsizinden, İl Emniyet Müdürü'nün personelin Babalar Günü'nü kutladığı anonsunu duyan Cumali Dulkadir'in kızı, babasının cansız bedenine bakarak, “Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin" diyerek ağladı.

Ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Cumali Dulkadir'in bir süredir çeşitli psikolojik sorunları olduğunu öğrendi.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Hakan Çelik
TRT’nin Teşkilat dizisi İsrail’e bile satılmış
Hakan Çelik
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya'da iğrenç şantaj! 50'ye yakın ankesörlü telefondan aramış