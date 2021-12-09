Türkiye Kahreden olay! Oğlu ziyarete giden anne pencereden düşerek hayatını kaybetti!

Kahreden olay! Oğlu ziyarete giden anne pencereden düşerek hayatını kaybetti!

Türkiye

Kahreden olay! Oğlu ziyarete giden anne pencereden düşerek hayatını kaybetti!

Düzce'de tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete giden Fatma Karacaoğlu, 6'ncı kattaki dairenin penceresinde düşerek hayatını kaybetti. Karacaoğlu'nun, oğlunun evinde temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

09 Aralık 2021, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Karacaoğlu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan oğlunu görmek için kaldığı 7 katlı apartmana geldi. Karacaoğlu, bir süre sonra 6'ncı kattaki evin penceresinden demir korkuluklara da çarparak düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karacaoğlu'nu ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Karacaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Fatma Karacaoğlu'nun, oğlunun evinde temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA


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