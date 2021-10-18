Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Akcan, dedesi Hakan Akcan'ın kullandığı 68 AE 073 plakalı traktörden dengesini kaybedip düştü.

Tekerleğin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan İbrahim Akcan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dede Hakan Akcan da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya) (DHA)



