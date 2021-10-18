Türkiye Kahreden ölüm! Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Kahreden ölüm! Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Türkiye

Kahreden ölüm! Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde dedesi Hakan Akcan'ın kullandığı traktörden düştükten sonra tekerleğin altında kalan İbrahim Akcan (7) yaşamını yitirdi.

18 Ekim 2021, Pazartesi 22:18 Son Güncelleme:
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Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Akcan, dedesi Hakan Akcan'ın kullandığı 68 AE 073 plakalı traktörden dengesini kaybedip düştü.

Tekerleğin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan İbrahim Akcan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dede Hakan Akcan da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

Soruşturma sürüyor.  

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya) (DHA)

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