Magazin Kahreden ölüm! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Kahreden ölüm! Genç oyuncu hayatını kaybetti

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Kahreden ölüm! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice beyin damarının çatlaması nedeniyle hayatını kaybetti.

19 Haziran 2021, Cumartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Genç oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Muğla büyükşehir Başkanı Osman Gürün, "Kelimelerin anlamsız kaldığı, ne söylesek bu acıyı tarif edemeyeceğimiz bir durumdayız, çok üzgünüz. Büyükşehir ailemizin çok değerli Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice kardeşimin oğlu Avni Burak Yenice’yi kaybettik." ifadelerini kullanarak duyurdu.

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