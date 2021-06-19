Kahreden ölüm! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Genç oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Muğla büyükşehir Başkanı Osman Gürün, "Kelimelerin anlamsız kaldığı, ne söylesek bu acıyı tarif edemeyeceğimiz bir durumdayız, çok üzgünüz. Büyükşehir ailemizin çok değerli Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice kardeşimin oğlu Avni Burak Yenice’yi kaybettik." ifadelerini kullanarak duyurdu.