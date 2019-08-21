Oyuncu Ozan Güven eski eşi Türkan Derya ve oğulları Ali ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Ozan Güven “Rol aldığınız ‘Fi’nin yazarı Azra Kohen dizinizi izlerken kahrolduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Yok öyle bir şey! Bu düşüncesine katılmıyorum. Gayet kaliteli ve güzel bir iş çıkardık” dedi.

'İZLERKEN KAHROLDUM'

Azra Kohen, 2017’de PuhuTV’de gösterilen dizisi için şu açıklamayı yapmıştı:

“Bana verilen sözlere ve kontrata uyulmadı. Dizinin ikinci sezonunun kitapla ilgisi yok. Hikaye utanç verici bir hale dönüştü. Öyle ki izlerken çok üzüldüm, kahroldum."

Müge Dağıstanlı/ POSTA