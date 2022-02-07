Doğa Kahta'da insan boyunda turna balığı yakalandı

Kahta'da insan boyunda turna balığı yakalandı

Doğa

Kahta'da insan boyunda turna balığı yakalandı

Dev turna balığı görenleri şaşırtıyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ava çıkan balıkçılar yakaladıkları insan boyundaki turna balığı ile fotoğraf çektirdiler

07 Şubat 2022, Pazartesi 13:40 Son Güncelleme:
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ava çıkan balıkçılar tarafından yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda, dev turna balığı yakalandı.

Balık ağı ile yeni yakalanan turna balığının 88 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Kahta ilçesine bağlı Güzelek Köyü civarında Atatürk Baraj Gölü'nde balıkçı Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk’un bağlık ağına yakalanan dev turna bağlığı, Kahta'da bulunan bir balıkçıya getirildi. Balıkçı tezgahında sergilenen balık, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yakalanan turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

İHA

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