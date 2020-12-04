Evde kahvaltı hazırlamak istiyor fakat ne alacağınız konusunda kafanız mı karışıyor. Sizin için A'dan Z'ye kahvaltılık alışveriş listesi hazırladık.

Yumurta

Kaşar peynir

Tam yağlı beyaz peynir

Tel peynir

Labne peynir

Tereyağı

Kaymak

Bal

Tahin

Pekmez

Reçel çeşitleri

Marmelat çeşitleri

Süt

Çay

Küp şeker

Meyve suyu

Siyah zeytin

Yeşil zeytin

Domates

Biber

Kapya biber

Maydanoz

Salam

Sucuk

Sosis

Pastırma

Müsli

Mısır gevreği

Ceviz

Fındık

Kahvaltılık sos

Yer fıstığı ezmesi

Fındık ezmesi

Kakaolu fındık kreması

Ekmek

Tam tahıllı ekmek

Tost ekmeği



