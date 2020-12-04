Yemek Kahvaltı alışverişinde neler alınır? A'dan Z'ye kahvaltılık listesi

Kahvaltı alışverişinde neler alınır? A'dan Z'ye kahvaltılık listesi

Yemek

Kahvaltı alışverişinde neler alınır? A'dan Z'ye kahvaltılık listesi

Kahvaltı günün en önemli öğünü ve birçok kişi tarafından en lezzetli öğünü olarak görülüyor. Hazır birçok kişi evden çalışmaya başladığı bu dönemde kahvaltılarda evde yapılıyor. Kahvaltı yapmayı seviyorsanız alışveriş listelerin olmazsa olmazlarını hazırladık. Peki, kahvaltılık ne alınır? Kahvaltı alışveriş listesinde neler olur? A'dan Z'ye kahvaltılık listesi.

04 Aralık 2020, Cuma 15:53 Son Güncelleme:
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Evde kahvaltı hazırlamak istiyor fakat ne alacağınız konusunda kafanız mı karışıyor. Sizin için A'dan Z'ye kahvaltılık alışveriş listesi hazırladık.

Kahvaltılık listesi

  • Yumurta 
  • Kaşar peynir
  • Tam yağlı beyaz peynir
  • Tel peynir
  • Labne peynir
  • Tereyağı
  • Kaymak
  • Bal
  • Tahin
  • Pekmez
  • Reçel çeşitleri
  • Marmelat çeşitleri
  • Süt
  • Çay
  • Küp şeker
  • Meyve suyu
  • Siyah zeytin
  • Yeşil zeytin
  • Domates
  • Biber
  • Kapya biber
  • Maydanoz
  • Salam 
  • Sucuk
  • Sosis
  • Pastırma
  • Müsli
  • Mısır gevreği
  • Ceviz
  • Fındık
  • Kahvaltılık sos
  • Yer fıstığı ezmesi
  • Fındık ezmesi
  • Kakaolu fındık kreması
  • Ekmek
  • Tam tahıllı ekmek
  • Tost ekmeği
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