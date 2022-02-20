7'den 70'e herkesin severek yiyeceği kahvaltı ekmeği tarifi, hem çok lezzetli hem de oldukça besleyici bir tarif. Peki, kahvaltı ekmeği nasıl yapılır? Görüntüsüyle ayrı lezzetiyle ayrı iştahları kabartan kahvaltı ekmeği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KAHVALTI EKMEĞİ TARİFİ

Kahvaltı ekmeği malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt (200 ml)

Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)

2,5 – 3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta akı

İç harcı için:

1 kase kaşar peyniri rendesi

1 kase beyaz peynir

1 adet kapya biber

1 adet çarliston biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı çörek otu

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

KAHVALTI EKMEĞİ YAPILIŞI

Kahvaltı ekmeği hamuru için uygun bir yoğurma kabına ılık süt, sıvı yağ, yumurta akı, şeker ve tuzu yoğurma kabına alarak karıştırın.

Üzerine unun bir kısmını ve instant mayayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek spatula ile hamuru toparlamaya devam edin.

Hamuru toparlandıktan sonra elle yoğurun ve üzerini streçleyerek 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

İç harcı için kırmızı ve yeşil biberi küçük küçük doğrayın ve uygun bir karıştırma kabına alın.

Üzerine beyaz peynir, kaşar peyniri rendesi, pul biber ve çörek otunu ekleyerek karıştırın.

Sürenin sonunda mayası gelen hamurun üzerini açın ve un serpili tezgaha alarak tekrar yoğurun ve havasını alıp toparlayın.

Hamura elle bastırın ve daire şeklinde açın.

İç harcın üçte ikisini açılan hamurun ortasına yerleştirin ve hamuru kenarlarından içe doğru kapatın.

Birleşme yerlerine bastırın ve hamurun güzelce birbirine yapışmasını sağlayın.

Hamuru ters çevirin ve fırın tepsisine aktarın.

Ekmeğin üzerine elle bastırın ve genişletin.

Üzerine, her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürün ve kalan iç harcını da yerleştirin.

Kahvaltı ekmeğini 180°C fırında yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın.



