Türkiye Kahvaltı yaparken eski kayınvalidesi tarafından defalarca bıçaklandı

Kahvaltı yaparken eski kayınvalidesi tarafından defalarca bıçaklandı

Türkiye

Kahvaltı yaparken eski kayınvalidesi tarafından defalarca bıçaklandı

Konya'da Türkan A. isimli kişi kahvaltı yapanken kayınpederinin eski eşi Safiye B. tarafından 5 kez bıçaklandı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Konya'da Türkan A. (52), kahvaltı ederken, kayınpederinin eski eşi Safiye B. (49) tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı. Mustafa A.'nın bıçağı alıp, Safiye B.'den kurtardığı eşi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Safiye B. gözaltına alındı.

Olay, dün Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Safiye B., boşandığı eşinin oğlu Mustafa A.'nın evine, iddiaya göre, konuşmak için geldi. Mustafa A., eşi Türkan A. ve Safiye B., mutfakta birlikte kahvaltı etmeye başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Safiye B., Mustafa A.'ya, kahvaltıdan sonra Türkan A. ile özel konuşacakları söyledi. Mustafa A. salona gittikten bir süre sonra Türkan A. ile Safiye B. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Safiye B., Türkan A.'ya bıçakla saldırdı. Bağrışma sesleri duyup, mutfağa gelen Mustafa A., Safiye B.'nin elinden bıçağı alarak, eşini kurtardı. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Türkan A., ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye Türkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Safiye B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.


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