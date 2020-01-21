Kahvaltı yapmak sahiden 'gereksiz' mi?

Dr. Mehmet Öz'den birçok uzman tarafından günün en önemli öğünü olarak belirtilen kahvaltı ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

Bir dergiye verdiği röportajda kahvaltı yapmanın gereksiz olduğunu söyleyen Dr. Öz, “Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı" dedi.

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Peki bu açıklama hakkında diğer uzmanlar ne düşünüyor?





Diyetisyen Gülçin Işık:

Diyet düzenlenmesi süreklilik, ihtiyaca bağlılık, vücudun dengelerini bozmadan sistematik ve yapısal bozukluğa yol açmadan, zararlı toksinlerden atılmasını kolaylaştırarak, besleyici, bir diyalektik içinde düzenlenmek zorundadır. Ne ‘bu sabah kalktım böyle olsun’ diye günlü keyfe göre ayarlanır, ne de ‘herkes aynı’ olacakmış gibi davranılarak bir diyet düzenlenir. Tamamen kişisel ve temel yaklaşımlara odaklanılarak hareket edilmesi gerekir.

Zaten Mehmet Öz de röportajında aslında bunu belirtiyor.

Kişiye göre değiştiğini, herkes için zorunluluk olmadığını, saatlerin bireysel olarak birbirinden ayrıldığını, kahvaltının erken yapılması gerektiğinin kalıp gibi uygulanmasının doğru olmadığını söylüyor, ki bu doğrudur.

Bireylerin uyku saatleri, iş yoğunlukları, hastalık durumları farklıdır. Gece çalışanların erken kalkıp kahvaltı yapması mümkün olmayacağı gibi, erken kalkan birinin de 05.00'te acıkıyorsa, saat 07.00'yi beklemesi doğru değildir. Genel anlamda kişinin acıkma durumu, kalan öğünlerini ne zaman ve ne kadar yoğunlukta yiyeceğine göre değişir.

Değinmek istediğim diğer bir nokta da şu: Bizim kahvaltı kültürümüzde klasik peynir/zeytin/yumurta/ekmek vb. gibi gıdalar yer alıyor. Oysa sadece bu değil. Sadece 1 bardak süt içtiğinizde bile kan şekerinizi yükseltmiş, yani aslında ‘kahvaltı’ yapmış olursunuz.

Dr. Dyt. (PhD) Gamze Şanlı Ak:

Kahvaltı günün en uzun açlığı olan 8-12 saat gece açlığını takip etmesi nedeniyle biten enerjinin tekrar alınabilmesi için önemli bir öğün. Özellikle çocuklar, ergenlik dönemindekiler, hamileler ve emziren annelerin düzenli kahvaltı yapması, alması gereken enerjiyi sağlaması adına oldukça önemli. Burada bahsi geçen kahvaltı poğaça, kek, börek, pankek, kahvaltılık şekerli gevrekler, kaymak, şarküteri ürünlerinden oluşan bol yağlı, karbonhidratlı ve kalorili bir kahvaltı ise evet sağlıksız olabilir. Kahvaltıda protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanması önemli. Klasik Türk kahvaltısı olan; yumurta, peynir, zeytin, çiğ sebzeler ve tam tahıl ekmeğinden oluşan bir kahvaltı gayet sağlıklıdır.





Kime göre neye göre doğru kahvaltı?

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr Yavuz Dizdar, Anadolu’da ve büyükşehirde yaşayan insanın kahvaltı anlayışlarının çok farklı olduğunu belirtti. Bu konunun tartışmaya açık olmadığını söyleyen Dizdar, "Benim için kahvaltı sabahları simit ve peynirden ibarettir. Ancak bu Anadolu’nun köyünde yaşayan bir insan için uygun bir olmayabilir" dedi.

Serpil Dokurel - Posta.com.tr

Bu haberi de okudular Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri