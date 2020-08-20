Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kahvaltılık sos tarifi

Her öğünde severek yiyeceğiniz kahvaltılık sos tarifi kolaylıkla evde yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kahvaltılık sos tarifi arıyor ya da kahvaltılık sos nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kahvaltılık sos tarifi için "Kahvaltılık sos tarifi, kahvaltılık sos nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kahvaltılık sos tarifi

Kahvaltılık sos malzemeleri

1 kg kırmızı kapya biberi

400 gram yeşil biber

1 kg domates

15-20 diş sarımsak

1 demet maydanoz

5-6 küçük acı biber turşusu

1 çay bardağı zeytinyağı

1/4 çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Kahvaltılık sos yapılışı

İlk olarak biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini temizleyin ve mutfak robotuna alın. Daha sonra kabuğu soyulmuş domatesleri, ayıklanmış sarımsakları, maydanoz ve acı biber turşusunu robota ilave ederek iyice karışmasını sağlayın. Hazırlanan karışımı derin bir tencere içerisine alıp, fazla suyu çekene kadar kaynatın. Kaynatma işlemi sırasında zeytinyağı, sirke ve tuzunu ekleyerek karıştırın. İsteğe göre farklı baharatlar da karışıma eklenebilir. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz. Harcınız sıcakken önceden hazırlanmış kavanozlara paylaştırın ve hava almayacak şekilde kapaklarını kapatın.



