Kahvaltının çocuk beslenmesindeki önemi

Çocukların büyüme ve gelişmesi, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için belirli bir enerjiye ve bu enerjinin dengeli bir şekilde dağılımına ihtiyaçları vardır. Kahvaltı, uzun süren bir açlık sonrası günün ilk öğünüdür. Açlık süresi uzun olduğu için kahvaltının önemi daha da artmış duruma gelmektedir. Buna rağmen sabah öğününün atlanma eğilimi diğer öğünlere kıyasla daha fazladır. Okul çağındaki bir çocuğun beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışabilmesi için kahvaltıya ihtiyacı vardır. Beynin temel yakıtı olan glikozu bu öğünden almaları gerekmektedir. Sabah açlığı öğrenmeyi ve fiziksel performansı olumsuz olarak etkileyebilir. Çalışmalar kahvaltı yapan çocukların yapmayanlara göre, akademik başarısının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, kahvaltı öğününü atlayan çocukların ilerleyen saatlerde hazır gıdaya olan yönelimleri ve bununla birlikte gelen dengesiz beslenmelerinin artma ihtimali de oldukça fazladır. Yine bazı araştırmalar gösteriyor ki, sabah öğününü atlayan çocuklarda düşük fiziksel aktivite ve dengesiz beslenmeyle birlikte obezite görülme ihtimali artıyor. Hal böyle olunca, çocuklara kahvaltı alışkanlığı kazandırmak biz yetişkinlere düşüyor. Yarın kahvaltıyı çocuğunuzla birlikte hazırlamaya ne dersiniz?

ÇOCUKLAR İÇİN ÖRNEK KAHVALTI SEÇENEKLERİ:

SEÇENEK:

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir

Zeytin

Yeşillik

Tam buğday ekmeği

SEÇENEK: