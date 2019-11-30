Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Zeytin, peynir, yumurta, domates ve salatalık genellikle her kahvaltı masalarında olur. Farklı alternatifler bulabileceğiniz sık sunumlarla sofralarınızı süsleyeceğiniz birbirinden lezzetli pratik kahvaltı tarifleri:

Krep tarifi

Krep malzemeleri

- 2 adet yumurta

- 2 su bardağından biraz az un

- 2 su bardağı süt ( isteğe bağlı yarı su yarı süt yapılabilir)

- 1 çay kaşığı tuz

- yarım çay kaşığı şeker

- pişirmek için tereyağ veya sıvı yağ

Krep yapılışı

Krep hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin. Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın. Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın. Hamurun altı kızarmaya başladığında üstüde biraz sertleşince ters düz edip her iki tarafını da kızartın. Orta ateşte kızartabilirsiniz. Tüm harç bitene kadar bu işlemi yapın. Krep tarifimiz hazır.

Taze soğanlı omlet tarifi

Taze soğanlı omlet malzemeleri

- 6 dal taze soğan

- 4 yumurta

- Sıvıyağ

- Tuz

Taze soğanlı omlet yapılışı

Geniş bir tava içerisine sıvıyağ koyulur altı yakılır ve taze soğanlar ufak ufak doğranır. Sıvıyağ kızmaya başladığında taze soğanlar eklenir 4, 5 tur çevrilir. Yumurtalar ayrı bir kabın içerisinde kırılır ve iyice çırpılır. Kullanılacağı kadar tuz eklenir yine çırpılır. Yumurtalar taze soğanların üzerine dökülür. yumurtanın sıvısı kalmayana kadar pişirilir.

Peynirli tava böreği tarifi

Peynirli tava böreği malzemeleri

- 2 adet hazır yufka

- 1 adet yumurta

- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağ

- 1,5 yemek kaşığı yoğurt

Peynirli tava böreği iç harcı

- Maydanoz

- Tulum peyniri

- Lor peyniri

- Beyaz peynir

Peynirli tava böreği yapılışı

Tavanın dibini hafifçe yağlayın ve yufkanın birini kenarlarından taşacak şekilde tavaya yayın. Yumurta, zeytinyağ ve yoğurdu karıştırıp yufkanın içine sürün. Diğer yufkayı elle parçalayıp tavaya koyun ve sos sürerek peynirlerle maydanozu üzerine yayın. Kalan yufkaları da sosa bulayıp tavaya ekleyin. En üst katı kapatıp iki tarafını da pişirin.

Kaşarlı çıtır patates tava tarifi

Kaşarlı çıtır patates tava malzemeleri

- 3 adet orta boy patates

- 2 adet yumurta

- 1 bardak kaşar peyniri(rendelenmiş)

- 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

- Tuz, pul biber, karabiber

Kaşarlı çıtır patates tava yapılışı

Patateslerin kabukları soyulup rendelenir. Patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta, tuz ve baharatlar ilave edilip güzelce karıştırılır. Yanmaz-yapışmaz tabanı geniş bir tavaya sıvı yağ konulur. Yağ ısındığında patatesli karışım tavaya dökülüp düzeltilir. Orta ateşte ağzı kapalı kızartılır. 5dk sonra tabak yardımıyla ters çevrilir tekrar kapağı kapatılıp pişirilir. İki tarafı da kızarınca servis tabağına alınır.

Yumurtalı ekmek tarifi

Yumurtalı ekmek malzemeleri

- Dilimlenmiş bayat ekmekler

- 3 adet yumurta

- Tuz

- Sıvı yağ

Yumurtalı ekmek yapılışı

Yumurtaları geniş bir kasede çırparak yeterince tuz ilave edin. Teflon tavada sıvı yağı kızdırın. Ekmeklerin her iki yüzünü yumurtaya bulayarak kızdırdığınız yağda kızartın.

Sucuk sote tarifi

Sucuk sote malzemeleri

- Dilimlenmiş sucuk

- 4 adet çarliston biber

- 2 adet kapya biber

- 2 adet domates

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Tuz

Sucuk sote yapılışı

Biberleri yıkayıp tohumlarından arındırın ve doğrayın. Tavaya sıvıyağı ve doğradığınız biberleri koyup, ocağın üzerine alın. Ara ara karıştırarak orta ateşte biberler yumuşayana kadar soteleyin. Dilimlenmiş sucuğu ilave edip 5 dakika soteledikten sonra doğranmış domatesleri ve tuzu ilave edip karıştırın. 5 dakika daha soteleyip, servis tabağına aktarın ve servis edin.

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