Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Patatesli omlet tarifi

Patatesli omlet malzemeleri

- 2 orta boy patates

- 3 yumurta

- Sıvıyağ

- Tuz

- Tercihe göre baharat

Patatesli omlet yapılışı

Patatesleri soyup iyice yıkayın. Ufak olacak şekilde küp küp doğrayın. Yapışmaz tavada yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine doğradığınız patatesleri ekleyin ve kızarmalarını bekleyin. Bir kase içerisine 3 yumurtayı kırıp iyice çırpın. İçerisine kullandığınız kadar tuz ve istediğiniz baharatı ekleyin. Kızaran patateslerin üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin. Yumurtanın tamamı pişene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.

Sigara böreği tarifi

Sigara böreği malzemeleri

- 3 adet yufka

- 200 gram peynir

- 15 dal maydanoz

- Sıvıyağ

Sigara böreği yapılışı

Bir kase içerisine peyniri koyun ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyin iyice karıştırın. 3 adet yufkayı alttakilerle aynı hizada duracak şekilde üst üste sıralayın.Önce ortadan ikiye bölün. Bölünen parçalardan bir tarafı diğerin üstüne eşit şekilde tekrar koyun ve yine ikiye bölün. Yine diğer tarafta kalan 6 yufkayı öteki yufkaların üzerine eşit şekilde koyun ve ikiye bölün. Elde ettiğiniz yufkaların tam ortasına yarım parmak uzunluğunda ve 1 parmak kalınlığında peynirli harçtan ekleyin. Yufkanın iki yanını içe doğru kapatın ve ileri doğru sarın. Yufkanın sonunu suyla hafif ıslatın ki açılma yapmasın. Bütün dilimli yufkalarda bu işlemi yapın. Daha sonra tavanın içerisine sıvıyağ koyun ve kızdırın. Kızan yağda sigara böreklerinizi kızartın. Sıcak servis edin.

Hamur kızartması malzemeleri (Pişi malzemeleri)

- 1 adet yumurta

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karbonat

- 2 su bardağı un

- 3 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Hamur kızartması yapılışı (Pişi yapılışı)

Sıvı yağ dışında bütün malzemeleri bir kaba ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeye özen gösterin. Pişireceğiniz kaba 3 su bardağı yağı ekleyin. Pişireceğiniz yağın çok kızgın ve bol olması daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

Hellim peyniri kızartması tarifi

Hellim peyniri kızartması malzemeleri

- 1 küçük paket hellim peyniri

- Tereyağı

Hellim peyniri kızartması yapılışı

Hellim peyniri çok tuzlu ise kızartmadan önce 15 dakika suda bekletin. Daha sonra çıkartın süzülsün. Hellimi çok ince olmayacak şekilde dilimleyin. Yapışmaz tavaya sıvıyağ ekleyin. Yağ kızınca peynirleri ekleyin. Kızarmaya başlayınca tavadan peynirleri alın.

Kaşarlı domates salatası tarifi

Kaşarlı domates salatası malzemeleri

- 3 orta boy domates

- 100 gram kaşar peynir

- Zeytinyağ

- Tuz

- Kekik

- Pul biber

Kaşarlı domates salatası yapılışı

Salata kasesine yıkadığımız domatesleri kahvaltılık doğruyoruz. Üzerine tuzu serpiyoruz. Üzerine kaşarı rendeliyoruz. Kaşarın üzerine pul biber ve kekik serpip onun üstünede zeytinyağı gezdiriyoruz.

Mıhlama tarifi

Mıhlama malzemeleri

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 4 yemek kaşığı mısır unu

- 2 su bardağı su

- 300 gram Trabzon peyniri

Mıhlama yapılışı

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.

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