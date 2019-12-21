Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Cevizli ballı kaymak tarifi

Cevizli ballı kaymak malzemeleri

- 1 paket kaymak

- 3 yemek kaşığı bal

- 1,5 çay bardağı ceviz

Cevizli ballı kaymak yapılışı

Kaymağı rulo halinde tabağa alın. Üzerine cevizleri serpiştirin ve balı üzerinde gezdirin. Bu sunumun görseline bayılacaksınız.

Yumurtasız menemen tarifi

Yumurtasız menemen malzemeleri

- 4 adet yeşil biber

- 1 adet kapya biber

- 2 adet domates

- 1 adet soğan (isteğe bağlı)

- Sıvıyağ

- Tuz

Yumurtasız menemen yapılışı

Bir tavaya sıvıyağ ekleyin ve üzerine ince ince doğranmış soğanları ekleyin. Pembeleşinceye kadar kavurun. Biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp yemeklik doğrayınç Hem kapya biberi hemde yeşil biberi soğanların üzerine ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Kabukları soyulan domatesleri küp küp doğrayın. Yumuşayan biberlerin üzerine ekleyin ve domatesler eriyene kadar pişirin. Üzerine tuz ve istediğiniz baharattan atıp servis edin.

Minik gözleme malzemeleri

- 2 adet yufka

- Yarım kase peynir

- Yarım kase kaşar peyniri (rendelenmiş)

- Sıvıyağ

Minik gözleme yapılışı

Yufkaları tezgahta açın ve önce boydan ikiye daha sonra enden dörde bölün. Elde ettiğiniz 8 parça yufkanın ortasına hem beyaz hem kaşar peyniri koyun. hiç bir yeri açık kalmayacak şekilde güzelce katlayın. Tavada ısıtılmış yağın içerisine koyun ve önlü arkalı kızartın. Sıcak servis edin.

Kaşarlı patatesli mücver tarifi

Kaşarlı patatesli mücver malzemeleri

- 4 tane orta boy patates

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

- 1 yumurta

- 2-3 yemek kaşığı un (kıvamına göre ayarlayın)

- Tuz

- Karabiber

- Sıvı yağ

Kaşarlı patatesli mücver yapılışı

Patatesleri soyun ve rendeleyin. Elinizle fazla suyunu sıkın. Kaşar peyniri, unu, yumurtayı ve patatesleri bir kapta karıştırın. Tuzu kontrol ederek ekleyin ve karabiberi üzerine koyun.Bütün malzemeler karıştıktan sonra sıvıyağ eklediğiniz tavada yağ kızınca kaşık yardımıyla tavaya karışımdan küçük parçalar koyun. Sıcak servis edin.

Salçalı sosis tarifi

Salçalı sosis malzemeleri

- 8 adet sosis

- 1 yemek kaşığı tepeleme salça ( karışık)

- Sıvıyağ

- Yarım su bardağı su

- Tuz

Salçalı sosis yapılışı

Sıvıyağı tencerede kızdırın ve üzerine salçayı ekleyin. Kavrulan salçaya dilimlediğiniz sosisleri ekleyin ve 2 dakika kavurun. Üzerine sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Sosisler iyice pişince sıcak servis edin.

Kaşarlı domatesli omlet tarifi

Kaşarlı domatesli omlet malzemeleri

- 1 adet küçük boy domates

- 1 yumurta

- Rendelenmiş kaşar

- Tereyağ

- Zeytinyağı

- Tuz, karabiber, kekik, pul biber

Kaşarlı domatesli omlet yapılışı

Öncelikle domatesimizi küçük küçük, küp küp doğruyoruz. Küçük bir tasa 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup, ısınan yağın içine domateslerimizi atıp 3-4 dk kavuruyoruz. çok az tuz, karabiber, pul biber ekliyoruz. Bir taraftan yumurtamızı bir kaseye kırıp, içine kekik, tuz, karabiber ekleyip iyice çırpıyoruz. Tavamıza az tereyağ ekleyip ısınan tereyağın üstüne yumurtamızı döküyoruz. Biraz katılaşan yumurtanın yarısına rendelenmiş kaşarımızı, üstüne de domatesli harcımızı ekliyoruz. Altı biraz kızaran omletin boş kalan kısmı yarım daire olacak şekilde diğer yarısının üstüne kapatıyoruz. Kaşar eridiğinde servis edebilirsiniz.

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