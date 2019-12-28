Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Bazlama tarifi

Bazlama malzemeleri

- 3-4 su bardağı un

- Yarım paket yaş maya (veya 1,5 tatlı kaşığı instant maya)

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı şeker

- 2 su bardağı kadar ılık su

Bazlama yapılışı

Önce yaş maya ile şekeri karıştırın ve ılık su ile eritin. Ardından karışıma unu ve tuzu ilave edin. Tuzunu da ekleyip yavaş yavaş ılık su katarak yoğurmaya başlayın. İyice yoğurduğunuz hamuru üzerini bir bezle örterek mayalanması için kenara alın. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle ya da merdaneyle hafifçe unlayarak yarım santimetreden daha kalın olacak şekilde açın. Açtığınız bazlamaları üzerine bir bez örterek yeniden mayalanmaya bırakın. Yapışmaz tavanızı kızdırıp hamurları teker teker pişirmeye başlayın. Pişirirken 2 dakikada bir alt üst ederek iyice kabarmalarını sağlayın. Her iki tarafını da iyice pişirin. Sıcak servis edin.

Fırında baharatlı patates tarifi

Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri

- 3 adet büyük boy patates

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 2 dal biberiye

- 1 çay kaşığı karabiber

Fırında baharatlı patates yapılışı

Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

Sosis kızartma tarifi

Sosis kızartma malzemeleri

- 1 paket parmak sosis

- Zeytinyağı

- Ketçap

- Mayonez

Sosis kızartma yapılışı

Ufak sosisleri alın ister iki ucuna çentik atın isterseniz sadece göbek kısmına ufak bir çizik atın. Yağı kızdırdığınız tavaya koyun ve kızarana kadar pişirin. Yanında ketçap ve mayonezle servis edebilirsiniz.

Milföy hamurundan domatesli tart tarifi

Milföy hamurundan domatesli tart malzemeleri

- 8 adet milföy hamuru

- 4 adet salkım domates

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- Kekik

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Milföy hamurundan domatesli tart yapılışı

Oda sıcaklığındaki milföy hamurlarını tartlara derinlik vermesi için orta kısmından bir aparat yardımıyla ya da bıçak yardımıyla daha küçük kare parçalar çıkartın. Böylece milföyün ortası boş, dört adet kare çerçeve elde etmiş olacağız. Bütün durumda olan dört adet milföy hamurunu mutfak tezgahı üzerine alın. Yumurta sarısını küçük bir kapta çırpın. Hamurların kenar kısımlarına bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Ortası boş, çerçeve şeklinde hazırladığınız hamur parçalarını üzerlerine kapatın. Rendelenmiş kaşar peynirini, tart hamurlarının ortasında kalan boşluk kısımlara eşit olarak paylaştırın. Salkım domatesleri halka halka doğrayın. Peynirlerin üzerine dizin. Tuz ve karabiber serpiştirin. Kalan yumurta sarısını tart hamurlarının kenar kısımlarına sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurlar kabarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak milföy tartlarını kekikle sıcak servis edin.

Yumurta salatası tarifi

Yumurta salatası malzemeleri

- 4 tane yumurta

- 1/2 limon suyu

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/4 çay kaşığı karabiber

- 1/4 çay kaşığı pul biber

- 1 tane yeşil soğan

- 2 - 3 dal maydanoz

- 3 - 4 yaprak taze nane

Yumurta salatası yapılışı

Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.

Yumurtalı ekmek kızartması tarifi

Yumurtalı ekmek kızartması malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 1/2 çay kaşığı kekik

- 1/2 çay kaşığı pul biber

- 1 adet bayat ekmek

Yumurtalı ekmek yapılışı

Bir kasede yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biber iyice çırpılır. Dilimlenmiş bayat ekmekler bu karışımı bandırılır. Kızdırılmış yağda önlü arkalı kızartılır. Sıcak servis edilir.

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