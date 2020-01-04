Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri
Kahvaltı günlük öğünler arasında en önemlisidir. Hafta sonu kahvaltıları bütün bireylerin evde olması nedeniyle daha özenerek hazırlanır. Bu hafta sonu kahvaltı hazırlarken farklı alternatifler arıyor fakat ne yapacağınızı bilemiyorsanız haberimiz tam size göre... Birbirinden lezzetli tarifler bulabileceğiniz kahvaltıya ne yapabilirim diye düşünmenize çözüm olacak pratik kahvaltı tarifleri için haberimize bakın.
Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.
Domatesli peynirli kiş tarifi
Domatesli peynirli kiş malzemeleri
- 100 gr tereyağı ya da margarin(soğuk)
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
Kiş üzeri için;
- 1 paket krema (200 ml)
- 100 gr beyaz peynir
- 10-12 adet kiraz domates
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı biberiye
Kiş yapılışı
Soğuk yağ küp küp kesilir ve diğer malzemelerle karıştırılarak hamur yapılır. Fazla yoğrulmamalı aksi halde yağ yumuşar ve daha fazla un ister. Yuvarlak kalıba hamur eşit şekilde yayılır. Kenarları hafif yukarı doğru kaldırır. Çatal ile hamur birkaç yerden delinir. Hamurun üzerine krema eklenir. Beyaz peynir ilave edilir. Kiraz domatesler ikiye bölünür ve üzerine dizilir. Zeytinyağı, tuz ve biberiye gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında en az 50 dakika kadar pişirilir. Ilık ya da soğuk servis edilir.
Tava böreği tarifi
Tava böreği malzemeleri
- 2 adet hazır yufka
- 1 adet yumurta
- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağ
- 1,5 yemek kaşığı yoğurt
Tava böreği yapılışı
Tavanın dibini hafifçe yağlayın ve yufkanın birini kenarlarından taşacak şekilde tavaya yayın. Yumurta, zeytinyağ ve yoğurdu karıştırıp yufkanın içine sürün. Diğer yufkayı elle parçalayıp tavaya koyun ve sos sürerek üzerine yayın. Kalan yufkaları da sosa bulayıp tavaya ekleyin. En üst katı kapatıp iki tarafını da pişirin.
Krep tarifi
Krep malzemeleri
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağından biraz az un
- 2 su bardağı süt ( isteğe bağlı yarı su yarı süt yapılabilir)
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı şeker
- Pişirmek için tereyağ veya sıvı yağ
Krep yapılışı
Krep hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin. Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın. Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın. Hamurun altı kızarmaya başladığında üstü de biraz sertleşince ters düz edip her iki tarafını da kızartın. Orta ateşte kızartabilirsiniz. Tüm harç bitene kadar bu işlemi yapın. Krep tarifimiz hazır.
Hellim peyniri kızartması tarifi
Hellim peyniri kızartması malzemeleri
- 1 küçük paket hellim peyniri
- Tereyağı
Hellim peyniri kızartması yapılışı
Hellim peyniri çok tuzlu ise kızartmadan önce 15 dakika suda bekletin. Daha sonra çıkartın süzülsün. Hellimi çok ince olmayacak şekilde dilimleyin. Yapışmaz tavaya sıvıyağ ekleyin. Yağ kızınca peynirleri ekleyin. Kızarmaya başlayınca tavadan peynirleri alın.
Kolay poğaça tarifi
Kolay poğaça malzemeleri
- 125 gr yumuşak tereyağı
- 2 yumurta (1 inin sarısı üzerine ayrılacak)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1, 5 çay kaşığı tuz
Kolay poğaça içine:
- Peynir veya zeytin
Kolay poğaça üzerine:
- Yumurta sarısı, çörek otu
Kolay poğaça yapılışı
Tereyağı, yumurta, şeker, tuz, sıvı yağ, kabartma tozu ve yoğurt karıştırılır. Azar azar un eklenir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, içerisine istenilen malzeme konulup yuvarlanır. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür çörek otu serpilir. 180 derecede pişirilir.
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