Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Patatesli tepsi böreği tarifi

Patatesli tepsi böreği malzemeleri

- 5 adet yufka

Patatesli tepsi böreği iç malzemesi:

- 1 adet kuru soğan

- 4 adet haşlanmış patates

- Yarım çorba kasesi ufalanmış beyaz peynir

- Tereyağı

- Tuz

- Karabiber

Patatesli tepsi böreği sosu İçin:

- 1 adet kabartma tozu

- 2 su bardağına yakın süt

- 2 adet yumurta

- Yarım su bardağı sıvı yağı yada zeytinyağı

- Tereyağı

Patatesli tepsi böreği yapılışı

Soğan teryağında kavrulur. Küçük küçük doğranmış patatesler ilave edilir ve tuz, karabiber eklenir. Biraz daha kavrulur ve soğumaya bırakılır. Sos malzemeleri karıştırma kabına alınır ve iyice karıştırılır. Tepsi tereyağı ile iyice yağlanır. Bir kat yufka serilir ve sostan biraz dökülür iyice her yerine bulaştırılır. İç harçtan ekleyin ve üzerine yine yufka koyup soslayın ve harçtan ekleyin. Yufkalar bitinceye kadar bu işlemi uygulayın. Böreğimizi dilimleyip üzerine kalan sostan dökün. Tereyağı parçaları da koyup önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Yumurtasız menemen tarifi

Yumurtasız menemen malzemeleri

- 4 adet yeşil biber

- 1 adet kapya biber

- 2 adet domates

- 1 adet soğan (isteğe bağlı)

- Sıvıyağ

- Tuz

Yumurtasız menemen yapılışı

Bir tavaya sıvıyağ ekleyin ve üzerine ince ince doğranmış soğanları ekleyin. Pembeleşinceye kadar kavurun. Biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp yemeklik doğrayınç Hem kapya biberi hemde yeşil biberi soğanların üzerine ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Kabukları soyulan domatesleri küp küp doğrayın. Yumuşayan biberlerin üzerine ekleyin ve domatesler eriyene kadar pişirin. Üzerine tuz ve istediğiniz baharattan atıp servis edin.

Yumurta salatası tarifi

Yumurta salatası malzemeleri

- 4 tane yumurta

- 1/2 limon suyu

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/4 çay kaşığı karabiber

- 1/4 çay kaşığı pul biber

- 1 tane yeşil soğan

- 2 - 3 dal maydanoz

- 3 - 4 yaprak taze nane

Yumurta salatası yapılışı

Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.

Tahıllı simit tarifi

Tahıllı simit malzemeleri

- 2, 5 su bardağı tam buğday unu

- 1/2 su bardağı ılık süt

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı maya

Tahıllı simit üzeri için

- 1 çorba kaşığı keçiboynuzu özü

- 1/2 çay bardağı ılık su

- Keten tohumu veya chia tohumu

- Ay çekirdeği içi

Tahıllı simit yapılışı

Karıştırma kabına unu ekleyelim ve ortasında delik açalım. Delik bölümüne ılık sütü, balı ve mayayı ekleyip aktif hale getirelim. Unun üzerine tuz ekleyip iyice yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru 40 dakika kenarda bekletelim ve mayalanmasını sağlayalım. Mayalanma süresi bitiminde hamurdan parçalar kopartıp simit şeklini verelim. Bir tabakta keçiboynuzu özünü suyla karıştırarak kıvamını açalım ve elimizde hazırladığımız simitleri bu karışıma batıralım. Daha sonra çekirdek ve keten tohumlu karışıma simiti batırıp pişirme kağıdı serdiğimiz tepsinin içine alalım.Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 12 - 18 dakika pişirelim.

Taze soğanlı omlet tarifi

Taze soğanlı omlet malzemeleri

- 1 demet taze soğan

- 3 yumurta

- Sıvıyağ

- Tuz

- Tercihe göre baharat

Taze soğanlı omlet yapılışı

Patatesleri soyup iyice yıkayın. Ufak olacak şekilde küp küp doğrayın. Yapışmaz tavada yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine doğradığınız patatesleri ekleyin ve kızarmalarını bekleyin. Bir kase içerisine 3 yumurtayı kırıp iyice çırpın. İçerisine kullandığınız kadar tuz ve istediğiniz baharatı ekleyin. Kızaran patateslerin üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin. Yumurtanın tamamı pişene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.

Yozgat böreği tarifi

Yozgat böreği malzemeleri

- Yarım kg. Ispanak

- 1 çorba kaşığı Margarin

- 1 baş Kuru soğan

- 1 adet Yumurta

- 100 gr. Pastırma

- Yarım kg. Yufka

Yozgat böreğini kızartmak için:

- Sıvıyağ

- Karabiber

- 1 adet Domates

Yozgat böreği yapılışı

Ispanağı iyice temizleyin ve yıkayın. Daha sonra su eklemeden kısık ateşte kavurun. Kavrulan ıspanağı hafif ezin. Bu arada bir tavaya margarini alın. Soğanı yemeklik doğrayın. Margarinle beraber kavurun. Domatesi rendeleyerek ilave edin. Pastırmayı küçük küçük doğrayarak tavaya alın. En son olarak da ıspanağı ve çiğ olarak malzemeye karıştıracağınız yumurtayı ve karabiberi ekleyin. Yufkaların her birini dörde bölerek içine hazırladığınız içten koyun. Dilediğiniz şekilde sarın. En son olarak kızgın yağa atın ve altın sarısı renk alana dek kızartın.

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