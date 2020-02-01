Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Menemen tarifi

Menemen malzemeleri

- 3 adet domates

- 2 adet yeşil biber

- 3 adet yumurta

- 4 g kaya tuzu

- 5 g karabiber

- 30 ml zeytinyağı

Menemen yapılışı

Domatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberlerin içini temizleyip ince ince kesin. Yağ koyduğunuz tavada önce biberi, daha sonra domatesleri soteleyip, tuzunu ve karabiberini ekleyin. Daha sonra içine yumurtaları kırın ve yumurtaları arzu ettiğiniz kadar pişirip, ocağın altını kapatın.

Tahinli ballı gözleme tarifi

Tahinli ballı gözleme malzemeleri

- 2 adet yufka

- 6 yemek kaşığı tahin helvası

- 5 yemek kaşığı tahin

- 1 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı fındık

Tahinli ballı gözleme yapılışı

Tahin helvasını elinizle parçalayın. Yufkaları serin. Orta kısmına tahin helvası, tahin, bal ve fındığı serpin. Mektup gibi yufkayı katlayın ve her iki tarafını da güzelce pişirin.

Kruvasan tarifi

Kruvasan malzemeleri

- 1 paket milföy hamuru

- Sürülebilir çikolata

Kruvasan üzeri için:

- Yumurta sarısı

Kruvasan yapılışı

Kare olan milföy hamurun üçgen kesin ve 2 adet üçgen elde edin. Üçgenlerin içine çikolata sürün ve rulo şeklinde sarın. Kenarlarını ay çöreği gibi içe doğru kıvırın. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Ev yapımı waffle tarifi

Ev yapımı waffle malzemeleri

- 2 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- 1,5 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Waffle servisi için:

- 2 yemek kaşığı çikolata kreması

- 2 yemek kaşığı fındık kreması

- 5 adet çilek

- 1 adet muz

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

- 1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

- 1/2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Ev yapımı waffle yapımı

Yumurta ve şekeri rengi açılıp, köpürene kadar çırpın. Üzerine süt, kabartma tozu, vanilin, un, tuz ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Waffle makinesini kızdırın ve yağlayın. Hazırladığınız harçtan bir kepçe kadar waffle gözüne dökün. Makinanın kapağını kapattıktan sonra orta ısıda, aralarda kontrol ederek pişirme işlemini gerçekleştirin. Hazırladığınız waffle karışımı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Renk alıp, dışı çıtır içi daha yumuşak kıvamda kalarak pişen waffleları servis tabağına alın. Çikolata ve fındık kreması, çilek ve muz dilimleri ekleyip Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve dövülmüş fındık serpiştirin.

Peynir salatası tarifi

Peynir salatası malzemeleri

- 1 kase lor peyniri

- 1 adet domates

- 1 adet yeşil biber

- 1 adet kırmızı biber

- Bir kaç dal maydanoz

- Bir kaç dal taze soğan

- Zeytin yağı

- Tuz

Peynir salatası yapılışı

Domates ve biberleri ince ince doğrayın. Maydanoz ve soğanı da ince bir şekilde kıyın. Bütün malzemeleri karıştırıp peynirin tuzuna göre az tuz serpin. Servis tabağına alıp üzerine az zeytin yağı gezdirip servis edin.