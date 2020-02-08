Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Ev yapımı waffle tarifi

Ev yapımı waffle malzemeleri

- 2 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- 1,5 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Waffle servisi için:

- 2 yemek kaşığı çikolata kreması

- 2 yemek kaşığı fındık kreması

- 5 adet çilek

- 1 adet muz

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

- 1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

- 1/2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Ev yapımı waffle yapımı

Yumurta ve şekeri rengi açılıp, köpürene kadar çırpın. Üzerine süt, kabartma tozu, vanilin, un, tuz ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Waffle makinesini kızdırın ve yağlayın. Hazırladığınız harçtan bir kepçe kadar waffle gözüne dökün. Makinanın kapağını kapattıktan sonra orta ısıda, aralarda kontrol ederek pişirme işlemini gerçekleştirin. Hazırladığınız waffle karışımı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Renk alıp, dışı çıtır içi daha yumuşak kıvamda kalarak pişen waffleları servis tabağına alın. Çikolata ve fındık kreması, çilek ve muz dilimleri ekleyip Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve dövülmüş fındık serpiştirin.

Yumurtalı ekmek kızartması tarifi

Yumurtalı ekmek kızartması malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 1/2 çay kaşığı kekik

- 1/2 çay kaşığı pul biber

- 1 adet bayat ekmek

Yumurtalı ekmek yapılışı

Bir kasede yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biber iyice çırpılır. Dilimlenmiş bayat ekmekler bu karışımı bandırılır. Kızdırılmış yağda önlü arkalı kızartılır. Sıcak servis edilir.

Kaşarlı patatesli mücver tarifi

Kaşarlı patatesli mücver malzemeleri

- 4 tane orta boy patates

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

- 1 yumurta

- 2-3 yemek kaşığı un (kıvamına göre ayarlayın)

- Tuz

- Karabiber

- Sıvı yağ

Kaşarlı patatesli mücver yapılışı

Patatesleri soyun ve rendeleyin. Elinizle fazla suyunu sıkın. Kaşar peyniri, unu, yumurtayı ve patatesleri bir kapta karıştırın. Tuzu kontrol ederek ekleyin ve karabiberi üzerine koyun.Bütün malzemeler karıştıktan sonra sıvıyağ eklediğiniz tavada yağ kızınca kaşık yardımıyla tavaya karışımdan küçük parçalar koyun. Sıcak servis edin.

Patatesli tatlı poğaça tarifi

Patatesli tatlı poğaça malzemeleri

- 3 su bardağı ılık süt

- 1 su bardağı ılık su

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 2 yumurta (akı hamura, sarı üzerine)

- 3 yemek kaşığı şeker

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

- 1 paket maya

- Aldığı kadar un

Patatesli tatlı poğaça iç harcı için:

- 3 adet patates

- Tuz

- Karabiber

Patatesli tatlı poğaça yapılışı

Hamur malzemelerinin hepsini karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 1 saat kadar mayalanması için kenara bırakıyoruz. Bu sırada patatesler iyice yıkanıp haşlanır. Haşlanan patatesler soyulur ve bir kapta ezilir. İçerisine tuz ve karabiber eklenip güzelce karıştırılır. Mandalina büyüklüğünde hamurdan parça alınır ve içerisine iç harçtan koyulup top şeklinde yapılır. Pişirme kağıdı koyun tepsiye sırasıyla dizilir. Bütün hamurlar bitene kadar bu işlem uygulanır. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve isteğe bağlı susam dökülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.

Pırasalı börek tarifi

Pırasalı börek malzemeleri

- 4 dal pırasa

- 1 adet havuç

- 1 orta boy soğan

- 5 yufka

- 1 yumurta

- yarım şu bardağı süt

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 2 yemek kaşığı kuş üzümü

- 1 paket labne

- Tuz

- Karabiber

Pırasalı börek yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayıp tencereye alın. 1 çay bardağının yarısını tencereye dökün. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız pırasaları ekleyin. Pırasa kavrulurken kabuğu soyulmuş havucu rendeleyin ve pırasanın üzerine ekleyin. Kuş üzümlerini iyice yıkayıp suda bekletin. 10 dakika suda bekleyen üzümleri de tencereye ekleyip üzerine yarım çay bardağı su ekleyip,tuzu, karabiberi koyun ve kapağı kapatıp 15 dakika pişirin. Altını kapattığınız pırasa ılımaya başlayınca içine labne ekleyip iyice karıştırın. Düz bir zeminde yufkayı tam açın ve eşit bir şekilde iç harçtan döküp rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulo yufkayı yuvarlak cam tepsiye kendi etrafında dönecek şekilde sıkıca yerleştirin. Bütün yufkalara bu işlemi uygulayın. Bir kapta yumurta yarım çay bardağı yağ ve sütü iyice çırpıp yufkaların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.