Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam ya da misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Çılbır tarifi

Çılbır malzemeleri

6 bardak su

3 yumurta

1 kaşık üzüm sirkesi

3 kaşık yoğurt

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tereyağ

Pulbiber

Kekik

Tuz

Çılbır yapılışı

Suyu derin bir kaba ekleyin ve fokurdamaya başlar başlamaz altını kısın. Kaynayan suya sirke ekleyin ve kaşık yardımıyla bir girdap oluşturarak içine yumurtaları kırın. Yumurtaların eşit bir şekilde pişmesi için ara ara karıştırarak beyazları yumurtanın etrafına toplayın. Yumurta sarıları sulu beyazlar tam pişmiş olmalıdır. 3-4 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Yumurtaları servis tabağına alın. Bir kasede yoğurdu karıştırın ve sarımsakları rendeleyerek içine ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını ekleyin ve içine nane ve pulbiberi ekleyin. Pişmiş olan poşe yumurtaların üzerine önce yoğurdu sonra da tereyağı ekleyin. Sıcak servis edin.

Kıymalı krep börek tarifi

Kıymalı krep börek malzemeleri

350 gram orta yağlı dana kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Krep için:

2 adet yumurta

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıymalı krep börek yapılışı

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın ve üzerine sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. Ardından unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ilave edin ve içinde unun topaklanmamasına özen göstererek güzelce çırpın. Kabın üzerini streç filme kapatarak buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın. Orta boy bir tavanın içerisine zeytinyağını ve kıymayı aktarın. Orta ateşte kavurmaya başlayın. Kavrulan kıymanın içine salça, baharat ve tuzu da ilave ederek birkaç dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce bir tavayı hafifçe yağlayın ve krepleri bir kepçe yardımıyla dökün. Arkalı önlü pişirin. Kreplerin içerisine kıymalı harcı ortalayarak koyun. Kenarlardan, üst ve alt kısmından içe kıvırarak katlayın. Bir tavanın içerisine tereyağı ve zeytinyağını alarak biraz kızdırın. Krepleri arkalı önlü kızartın ve servis edin.

Yoğurtlu börek tarifi

Yoğurtlu börek malzemeleri

6 adet yufka

300 gram tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı yoğurt

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı susam

Yoğurtlu börek yapılışı

Tereyağını eritin ve sıvı yağ ile karıştırın. Yoğurdu güzelce çırpın mayonez kıvamında olmalı, gerekirse çok az su ilave edip tekrar çırpın. Yufkalardan birisini tezgaha yayın ve üstünü bir fırça ile her yeri yağlanacak şekilde yağlayın.Çırpılmış yoğurttan yaklaşık 3 kaşık alın bir fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürün. Üstüne ikinci yufkayı yayın, aynı işlemleri yapın ve 3. Yufkayı da serip aynı işlemleri yaptıktan sonra bir bıçak yarımı ile yufkanızı önce ikiye sonra dörde, sonra her bir parçayı 8'e olacak şekilde kesin. Geniş kenarından ucuna doğru biraz gevşek bir sigara böreği sarar gibi sarın.Diğer 3 yufkayı da bu şekilde hazırlayın, böylece 64 adet minik yoğurtlu böreğiniz olacak. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin ve üstlerine yumurta sarısı sürüp susam serptikten sonra, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Ev yapımı waffle tarifi

Ev yapımı waffle malzemeleri

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Waffle servisi için:

2 yemek kaşığı çikolata kreması

2 yemek kaşığı fındık kreması

5 adet çilek

1 adet muz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

1/2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Evde waffle yapılışı

Yumurta ve şekeri rengi açılıp, köpürene kadar çırpın. Üzerine süt, kabartma tozu, vanilin, un, tuz ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Waffle makinesini kızdırın ve yağlayın. Hazırladığınız harçtan bir kepçe kadar waffle gözüne dökün. Makinanın kapağını kapattıktan sonra orta ısıda, aralarda kontrol ederek pişirme işlemini gerçekleştirin. Hazırladığınız waffle karışımı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Renk alıp, dışı çıtır içi daha yumuşak kıvamda kalarak pişen waffleları servis tabağına alın. Çikolata ve fındık kreması, çilek ve muz dilimleri ekleyip Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve dövülmüş fındık serpiştirin.

Patatesli röşti tarifi

Patatesli röşti malzemeleri

3 adet patates(haşlanmış, rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kapya biber(doğranmış)

1 adet yeşil biber(doğranmış)

1/2 demet taze soğan(doğranmış)

100 gram kaşar peyniri(rendelenmiş)

Patates röşti yapılışı

Patatesleri kaynar suda dış kısmı hafif yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan alın. Soğumuş patatesleri rendeleyin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile biberleri ve taze soğanı soteleyin ve ocaktan alın. Yağladığınız ve ısıttığınız diğer tavaya rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya koyun ve bastırarak düzleştirin. Üzerine biber ve taze soğan karışımını ve kaşar peynirini ekleyin ve geriye kalan rendelenmiş patatesleri de ekleyip düzleştirin. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin. Düz bir tencere kapağı yardımıyla röştiyi ters çevirin ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişen röştiyi ocaktan alın ve dilimleyerek servis edin.

