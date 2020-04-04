Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam ya da misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

İki peynirli ekmek tarifi

İki peynirli ekmek malzemeleri

Bayat ekmek dilimleri

1 kase beyaz peynir

1/2 kase kaşar peyniri (peynirleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz)

3-4 kaşık süt

İsteğe bağlı 1 yumurta

2 sivri biber

10 dal maydanoz

Kekik, pul biber ve az nane

İki peynirli ekmek üzeri için;

Domates dilimleri

Biberiye

İki peynirli ekmek yapılışı

İstediğiniz iki çeşit peyniri rendeleyin ve 3 - 4 kaşık süt ile kıvam almasını sağlayın. Kıvam verdiğiniz peynirlerin içerisine maydanoz, dilimlenmiş biberleri ve baharatları ekleyip karıştırın. Bayat ekmek dilimlerinin üzerine bir miktar tereyağ sürün ve hazırladığınız peynir karışımından üzerine ekleyin. Son olarak üzerine dilimlenmiş domateslerden ekleyip bir kaç dal biberiye koyun ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızartın.

Yumurta salatası tarifi

Yumurta salatası malzemeleri

4 tane yumurta

1/2 limon suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı pul biber

1 tane yeşil soğan

2 - 3 dal maydanoz

3 - 4 yaprak taze nane

Yumurta salatası yapılışı

Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.

Domatesli peynirli kiş tarifi

Domatesli peynirli kiş malzemeleri

100 gram tereyağı ya da margarin(soğuk)

2 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Kiş üzeri için;

1 paket krema (200 ml)

100 gram beyaz peynir

10-12 adet kiraz domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı biberiye

Kiş yapılışı

Soğuk yağ küp küp kesilir ve diğer malzemelerle karıştırılarak hamur yapılır. Fazla yoğrulmamalı aksi halde yağ yumuşar ve daha fazla un ister. Yuvarlak kalıba hamur eşit şekilde yayılır. Kenarları hafif yukarı doğru kaldırır. Çatal ile hamur birkaç yerden delinir. Hamurun üzerine krema eklenir. Beyaz peynir ilave edilir. Kiraz domatesler ikiye bölünür ve üzerine dizilir. Zeytinyağı, tuz ve biberiye gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında en az 50 dakika kadar pişirilir. Ilık ya da soğuk servis edilir.

Akıtma tarifi

Akıtma malzemeleri

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 tutam tuz

Akıtma yapılışı

Bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü iyice çırpın. Ardından un ve tuzu da ekleyip çırpmaya devam edin. Akışkan bir hamur elde edilmesi gerekir. Tavayı kızdırın. Hamurdan bir kepçe alıp tavaya yayın. İki tarafını da güzelce pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Tahinli ballı gözleme tarifi

Tahinli ballı gözleme malzemeleri

2 adet yufka

6 yemek kaşığı tahin helvası

5 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı fındık

Tahinli ballı gözleme yapılışı

Tahin helvasını elinizle parçalayın. Yufkaları serin. Orta kısmına tahin helvası, tahin, bal ve fındığı serpin. Mektup gibi yufkayı katlayın ve her iki tarafını da güzelce pişirin.