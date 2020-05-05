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Dünya Kahve devi ABD'de mağazalarını tekrar açıyor

Kahve devi ABD'de mağazalarını tekrar açıyor

Dünya

Kahve devi ABD'de mağazalarını tekrar açıyor

Corona virüs salgını nedeniyle mağazalarını kapatan Starbucks ABD'deki mağazalarını tekrar açmaya hazırlanıyor.

05 Mayıs 2020, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Starbucks Corporation CEO’su Kevin Johnson, Pazartesi günü çalışanlarına yolladığı mektupta, şirketin ABD genelindeki mağazalarının yüzde 85’inin önümüzdeki haftadan itibaren açılacağını duyurdu.

Johnson mektubunda, Starbucks mağazalarının yeniden düzenlenen çalışma koşulları ve saatleri çerçevesinde işletilmeye başlanacağının altını çizdi. Johnson mektubunda, "Bu kararımızın arkasında, şu anda tüm mağazalarımızın yüzde 98’inin faaliyetlekrine yeniden başladığı Çin’de edindiğimiz deneyimler bulunuyor" dedi.

ABD Seattle merkezli küresel kahve zincirinin CEO’su, Çin’de edinilen ve uygulanan çalışmaya yeniden başlama deneyimine ek olarak, özellikle güvenlik protokollerinin de yükseltildiğini vurguladı. Johnson, mağazaları ziyaret edecek müşterilere daha geniş yer ayıracaklarını da belirtti.

ABD Starbucks’tan geçen hafta yapılan açıklamada, tüm mağazalarının yüzde 90’ının Haziran ayından itibaren faaliyete geçmesinin beklendiği belirtilmişti.


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