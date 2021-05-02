Kahve falı için arkadaşları Nur Fettahoğlu'nun kapısını çalıyor
Kağıt Ev dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun oyunculuk dışında başka bir yeteneği daha var. Fettahoğlu, arkadaşları arasında kahve falına yaptığı yorumlarla biliniyor.
02 Mayıs 2021, Pazar 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, başarılı oyunculuğunu yanı sıra kahve falında yaptığı yorumlarla da yakın çevresi tarafından biliniyor.
FAL İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMİYOR
Yakın dostlarının fal isteklerini geri çevirmeyen güzel oyuncu, doğru yorumlardan bulununca arkadaşları arasında fal yorumu konusunda fenomenleşti. Hürriyet’in haberine göre, “Fala inanma, falsız da kalma” diyen Nur Fettahoğlu’nun ‘fal fanatikleri’ her geçen gün artıyormuş.