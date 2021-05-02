Magazin Kahve falı için arkadaşları Nur Fettahoğlu'nun kapısını çalıyor

Kahve falı için arkadaşları Nur Fettahoğlu'nun kapısını çalıyor

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Kahve falı için arkadaşları Nur Fettahoğlu'nun kapısını çalıyor

Kağıt Ev dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun oyunculuk dışında başka bir yeteneği daha var. Fettahoğlu, arkadaşları arasında kahve falına yaptığı yorumlarla biliniyor.

02 Mayıs 2021, Pazar 16:07 Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, başarılı oyunculuğunu yanı sıra kahve falında yaptığı yorumlarla da yakın çevresi tarafından biliniyor.

FAL İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMİYOR

Yakın dostlarının fal isteklerini geri çevirmeyen güzel oyuncu, doğru yorumlardan bulununca arkadaşları arasında fal yorumu konusunda fenomenleşti. Hürriyet’in haberine göre, “Fala inanma, falsız da kalma” diyen Nur Fettahoğlu’nun ‘fal fanatikleri’ her geçen gün artıyormuş.

 

 

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