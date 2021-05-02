Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, başarılı oyunculuğunu yanı sıra kahve falında yaptığı yorumlarla da yakın çevresi tarafından biliniyor.

FAL İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMİYOR

Yakın dostlarının fal isteklerini geri çevirmeyen güzel oyuncu, doğru yorumlardan bulununca arkadaşları arasında fal yorumu konusunda fenomenleşti. Hürriyet’in haberine göre, “Fala inanma, falsız da kalma” diyen Nur Fettahoğlu’nun ‘fal fanatikleri’ her geçen gün artıyormuş.