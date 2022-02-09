Ekonomi Kahve fiyatlarında rekor artış! Son 10 yılın zirvesinde

Kahve fiyatlarında rekor artış! Son 10 yılın zirvesinde

Ekonomi

Kahve fiyatlarında rekor artış! Son 10 yılın zirvesinde

Olumsuz hava koşulları ve azalan stoklar fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme:
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Vadeli kahve fiyatları stoklardaki azalmaya dair endişelerle New York'ta 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Bloomberg HT'nin haberine göre, dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra tedarik zinciri sıkıntıları, navlun ve lojistik maliyetlerindeki artışla Arabica kahve fiyatı geçen sene ikiye katlamıştı.

Commerzbank analisti Carsten Fritsch "Kötü hava koşulları ve kahve stoklarındaki istikrarlı düşüş endişe kaynağı. Brezilya'dan yeni mahsuller geldiğinde Arabica kahve arzında durum düzelebilir" yorumunu yaptı.

Fiyatlar bugün yüzde 1.8 artışla pound başına 2.53 dolara yükseldi. Şeker fiyatları da ikinci günde yükseldi.

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