Kahve gerçekten uyku kaçırır mı?

VÜCUT SAATİNİ 40 DAKİKA YAVAŞLATIYOR

UYARICI ETKİSİNDEN DOLAYI UYKUNUZ KAÇABİLİR

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre kahve sadece uyku kaçırmıyor. Kahvenin uyarıcı özelliği olduğu gibi vücut saatini de değiştirdiği ortaya çıktı. Yapılan deneyler boyunca bilim insanları akşam verilen belli dozdaki kafeinin vücut saatini 40 dakika yavaşlattığını ortaya koydu.Yani yatağa gitmeden önce içilen kahve, uyku hormonunun üretimini geciktiriyor.Kahve, içen kişiye zindelik verir, günlük rutininde daha hızlı olmasını ve enerjisini arttırmaya yardımcı olur. Geç saatte kahve içmenin uyku kaçırdığı ve eğer düzgün bir uyku uyumak istiyorsanız içmemeniz gerektiği tavsiyesi gerçekten doğru bir tavsiyedir. Kahvenin içerisinde bulunan kafeinin uyarıcı, canlandırıcı etkisinden dolayı, uykunuz kaçabilir.