Kahve içmek zayıflatır mı? Yoksa kilo mu aldırır?

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

İştah kontrolü ve metabolizmayı çalıştırması kilo kaybına yardımcı olması kahvenin bazı avantajları. Ancak, kahve içerdiği kafein nedeniyle uyku düzenini bozuyor ve fazla şeker almaya neden oluyor. Bu yönden bakıldığında her iki olumsuzluk kiloyu da olumsuz etkileyebilecek faktörler. Birçok kahvenin ek şeker içerdiği düşünüldüğünde ilave şekerin size kalori olarak geri döndüğünü unutmayın.

Sade kahve - herhangi bir ek bileşen olmadan - kalori olarak oldukça düşüktür ve sağlıklı kilo vermenize yardımcı olabilir. Kilo vermeye çalışırken, bir kalori açığı oluşturmanız gerekir. Bunu fiziksel aktiviteyi artırarak veya daha az kalori tüketerek yapabilirsiniz.

Kalori alımını azaltmanın kolay bir yolu, düşük kalorili içecekleri seçmektir. Örneğin, sadece 1 fincan (240 ml) yüksek kalorili, şekerli tatlandırılmış bir içeceğin aynı miktarda suyla değiştirilmesi, 6 ay boyunca 4 kilodan (1.9 kg) fazla kilo kaybına neden olabilir.

Kendi başına kahve çok düşük kalorili bir içecektir. Aslında, 1 fincan (240 ml) demlenmiş kahvenin sadece 2 kalorisi vardır. Bununla birlikte, kahveyi, eğer şeker, süt veya başka bir bileşen eklemeden içtiyseniz, bu az miktarda kalori demek. Toplam kalori alımınızı azaltmaya çalışıyorsanız, yüksek kalorili içecekleri (meyveli soda, meyve suyu veya çikolatalı süt gibi) sade kahve ile değiştirmek, başlamak için iyi bir yer olabilir.

Kafein metabolizma hızını artırır

Kafein, kahve ve çayda yaygın olarak bulunan doğal bir uyarıcıdır. Servis başına kahve tipik olarak yüksek miktarda kafein içerir.

Bir fincan (240 ml) demlenmiş kahve, yaklaşık 95 mg kafein sunar. Yine de, kafein içeriği, çekirdeğin türüne, kavurma tarzına ve hazırlığına bağlı olarak değişir. Kafein, metabolizmanızı hızlandırır. Kafeinin birçok kilo verme takviyesine dahil olmasının nedeni de budur. Bazı araştırmalar, düzenli kafein alımının vücut ağırlığının korunmasını ve kilo kaybına neden olduğunu gösteriyor.

Başarılı bir şekilde kilo veren kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, kahve ve kafein tüketenlerin zamanla verdiği kiloları korumada başarılı olduğunu ortaya koydu.

Kafein iştahı azaltır

Kafein ayrıca iştahınızı azaltabilir. Kahve içmek açlık hormonu ghrelin seviyesini azaltabilir. Yapılan çalışmalar, kahvenin gün boyunca tükettiğiniz kalori miktarını azaltabileceğini gösteriyor. Özetle, Kafein, metabolizmanızı hızlandırır ve kilo alımını önleyebilecek açlık hormonu seviyelerini azaltan doğal bir uyarıcı olarak karşımıza çıkıyor.

Kahve kilo da aldırabilir

Her ne kadar bazı çalışmalar kahvenin kilo verme için faydalı olabileceğini öne sürse de, kiloyu birkaç şekilde olumsuz yönde etkileyebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde tüketilen kahve kahve uyku düzeninize engel olabilir. Bu da, kilo alımının başlıca nedenidir. Uykusuzluk ve uyku düzeninin bozulması iştah artışına neden olur ve işlenmiş gıdalara, şeker isteğine neden olur. Pek çok kişi kahveyi tatlılarla ilişkilendirir. Bunun nedeni, kafeinin algılanan tatlılık duygunuzu değiştirmesidir, bu da şekerli yiyeceklere karşı istekliliğe neden olabilir.

Kilo aldırmayan kahve önerileri

Kahvenizin tadını kilo almadan çıkarmanın birçok yolu var. En önemli ipucu kahvenize aşırı şeker eklemekten kaçınmaktır. Şeker birçok tatlandırılmış kremada ve önceden hazırlanmış kahvelerde bulunur.

Kahvenize lezzet katarken, şeker alımını azaltmanın birkaç yolu:

Biraz tarçın serpin.

Şekersiz badem sütü, hindistancevizi sütü veya az süt kullanın.

Az miktarda doğal, kalorisiz bir tatlandırıcı kullanın.

Birkaç damla vanilya özü ekleyin.

Yüksek kalitede bitter çikolatayı kahve içinde eritin.

(Healthline)