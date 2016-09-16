Kahve kadınların kabusu selülite ilaç gibi geliyor!

Portakal kabuğu görünümüne son vermek isteyen kadınlara uzmanlar kahve telvesiyle masajı öneriyor.Yarım su bardağı kahve telvesine bir miktar sızma zeytinyağını karıştırıp mikrodalgada 20 saniye ısıtılmasını söyleyen uzmanlar, selülitli bölgeye sürülecek karışımın 30 dakika bekletildikten sonra yıkanması gerektiğini belirtiyor.Bir diğer karışım da şöyle: 1/4 fincan kahve telvesi, 3 yemek kaşığı şeker, 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Selülit olan yere masajla yaydırılır. Daha sonra ılık suyla durulama yapılır. Bu tarifin sonuç vermesi için haftada 3 kez uygulanması gerekmektedir.