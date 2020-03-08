Kahve tüketimi gebelikte düşüğü tetikliyor

Hamilelik süreci zorlu bir o kadar da dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Anne adaylarının bu süreçte beslenmeden, günlük rutinlere, vitaminlerden, zararlı alışkanlıklara kadar birçok faktöre dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de kahve alışkanlığı olan hamilelerin, günlük kahve tüketimi konusunda uzmanlar uyarıyor.

Kafein plasentadan bebeğe geçiyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında, azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yok açabildiğini söyledi.

Hamilelikte kahve tüketimi konusunda esnek davranmayın

Hamilelikte yeme ve içme alışkanlıkları ile ilgili bazı kırmızı çizgiler varken, bazı konularda daha esnek davranıldığını belirten Op. Dr. Okan Özden, "Hamilelik macerasına başlayan birçok hastanın ilk sordukları sorulardan birisinin de artık kahve içip içmeyecekleridir. Kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında maalesef azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yok açabilmektedir.” dedi.

Kafein sadece kahvede bulunmuyor

Op. Dr. Özden, kafein içeriği kahvenin tipine ve hazırlanma yöntemine göre değişiklik gösterebileceğini belirterek “Kafein sadece kahvede değil, çikolata, gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi gıdalarda da mevcuttur. Hamilelikte kafeini tamamen kesmenize gerek yok. Ancak ne kadar tükettiğinizi kontrol etmekte de fayda var" diye konuştu. (İHA)