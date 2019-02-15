Kahvehane tuvaletinde dehşet! Av tüfeğiyle saldırdı

Muğla’nın Datça ilçesindeki kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada kahvehane sahibi Cüneyt Ç., komşu marketin sahibi Emre K. tarafından av tü­fe­ğiy­le vuruldu

15 Şubat 2019, Cuma 10:18 Son Güncelleme:
A A
Kahvehane tuvaletinde dehşet! Av tüfeğiyle saldırdı

Datça'da kahvehane iş­let­me­ci­si Cüneyt Ç. (49) ile 30 metre ileride mar­ket işlet­me­ci­si Emre K. (45) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TUVALETTE SIKIŞTIRDI

Market sahibi Emre K., getirdiği av tüfeğiyle kahvehanenin tuvaletinde sıkıştırdığı Cü­neyt Ç’ye ateş açtı.

Aya­ğın­dan vurularak yaralanan Cü­neyt Ç., olay ye­ri­ne ça­ğrı­lan am­bu­lans­la Datça Dev­let Has­ta­ne­si­'ne kaldı­rı­ldı.

Yaralı, burada yapılan ilk mü­da­ha­le son­ra­sı Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­si­'ne sevk edil­erek tedavi altına alındı.

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.