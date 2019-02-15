Kahvehane tuvaletinde dehşet! Av tüfeğiyle saldırdı
Muğla’nın Datça ilçesindeki kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada kahvehane sahibi Cüneyt Ç., komşu marketin sahibi Emre K. tarafından av tüfeğiyle vuruldu
Datça'da kahvehane işletmecisi Cüneyt Ç. (49) ile 30 metre ileride market işletmecisi Emre K. (45) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
TUVALETTE SIKIŞTIRDI
Market sahibi Emre K., getirdiği av tüfeğiyle kahvehanenin tuvaletinde sıkıştırdığı Cüneyt Ç’ye ateş açtı.
Ayağından vurularak yaralanan Cüneyt Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı, burada yapılan ilk müdahale sonrası Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
İHA