Kahve saatlerinizi lezzetlendirecek kurabiyeler yapmak istiyorsanız kahvenin yanında kurabiye tarifi sizin için iyi bir alternatif olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için kahvenin yanında kurabiye tarifi arıyor ya da kahvenin yanında kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kahvenin yanında kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

KAHVENİN YANINDA KURABİYE TARİFİ

Kahvenin yanında kurabiye malzemeleri

100 gram tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı damla sakızı macunu

2.5 su bardağı un

1.5 çay bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

Üzeri için

Pudra şekeri

Kahvenin yanında kurabiye yapılışı

Tereyağı, pudra şekeri ve damla sakızı macununu geniş bir kaba alarak yoğurun. Hamur hafif toparlanmaya başlayınca un, buğday nişastası ve Ayçiçek yağını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Tel ızgara üzerine alıp soğutun. Üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.



