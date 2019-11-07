Kaia Gerber ve Pete Davidson aşk yaşıyor

Ünlü model Kaia Gerber, yakın zamanda 18’ine girmişti.

Şimdiye kadar biriyle anılmayan Kaia’nın aşık olduğu ortaya çıktı.

Genç model, 1 aydır ABD’li komedyen Pete Davidson (25) ile birlikte.

Ariana Grande'ye aşk acısı çektirdi

Davidson, ünlü şarkıcı Ariana Grande’ye aşk acısı çektiren eski sevgilisi.

Kaia Gerber sevgilisi Pete Davidso, Malibu’da bir akşam yemeği çıkışında görüntülendi.

Çift ilk kez birlikte görüntü verdi.





Nişanı attılar

Ariana Grande ve Pete Davidson, 2018 Mayıs ayında birlikte olduklarını açıklamış ve haziranda evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı.

İlişkileriyle örnek gösterilen çift, aşklarını kameralar önünde de yaşıyordu.

Ortak bir açıklama yayınlayan ünlü şarkıcı ve komedyen, "Beraberliğimizi bitirmek için doğru zamandayız" diyerek birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Ariana Grande nişan yüzüğünü parmağından hiç çıkarmıyordu.

Hatta gazetecilerin fotoğrafını çekeceğini hissettiği anlarda yüzüğünü özellikle göstermek istercesine elini kaldırarak poz veriyordu.

90'lara damga vuran modelin kızı

Öte yandan Kaia, 90’ların süpermodeli Cindy Crawford’un kızı.

Cindy Crawford 4 yıl önce Instagram’da o dönem 14 yaşında olan kızının fotoğrafını paylaştı. O tarihten bu yana Kaia defileden defileye koşuyor.