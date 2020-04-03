Kaka kariyerinin en kötü anını İstanbul finali olarak açıkladı

Brezilyalı yıldızları Instagram hesabında ağırlayan FIFA, son olarak Kaka'yı konuk etti. Kariyerindeki en iyi ve en kötü anlar soruların Kaka, iyi zamanlarının çoğunu Milan'da yaşadığını söyledi.

"Tek bir andan bahsetmek zor, kariyerimin en iyi dönemleri hep Milan'da geçti" diyen Kaka, 2007 yılındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, Ballon d'Or ödülü alışını ve FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü alışını en iyi anları arasında saydı.

En kötü anı sorulan Kaka, hiç düşünmeden 2005 yılındaki İstanbul finalini söyledi. Soruyu duyar duymaz, "2005 Istanbul. Fazla bir şey söylemeye gerek yok" diyerek 3-0'dan kupayı verdikleri Liverpool maçını işaret etti.

Kariyerinde beraber oynadığı en iyi oyuncuyu sorusunu da yanıtlayan Kaka, "Ronaldo Nazario kesinlikle en iyisiydi. Ardından da Ronaldinho geliyor" diyerek bitirdi.

Kaka yeteneklerini sergiliyor