Kakao, obez insanların kilo vermesine yardımcı olabilir

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi, kakao tozunun karaciğer hasarı yaşayan obezite hastaları üzerindeki etkisini araştırmak için fareler üzerinde bir dizi deney yaptı. Çikolata ve sıcak çikolata gibi kakao içeren gıdalarda yüksek lif, demir ve antioksidan içerdiği biliniyor. Üstelik kilo alımında önemli bir etken olan şeker içermesine rağmen... Yapılan araştırma yalnızca kilo kaybına odaklanmadı, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması üzerine de deney yaptı.

New York Post'un haberine göre, gıda bilimi profesörü olan Joshua Lambert, çikolata tüketiminin felç, koroner kalp hastalığı ve Tip 2 diyabet dahil olmak üzere kardiyo-metabolik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu ileri sürüyor. Lambert, “Bu nedenle, kakao tüketiminin, obezite kaynaklı karaciğer yağlanması üzerine bir etkisinin olup olmadığını araştırmak mantıklıydı” dedi.

Journal of Nutritional Biochemistry'de yayınlanan bulgular, diyetlerine kakao tozu eklenen farelerin, eklenmeyenlere oranla yüzde 21 daha az kilo aldığını ortaya çıkardı. Ayrıca inflamasyon daha azdı.

8 haftalık diyetin ardından kakao kullanan fareler, yüzde 28 daha az yağ oranına sahipti. Stres seviyeleri yüzde 56 daha düşüktü ve karaciğer hasarı yüzde 75 daha azdı.

GÜNDE 10 YEMEK KAŞIĞI KAKAO

Profesör Lambert, insanların günde 10 yemek kaşığı kadar kakao tozu tüketebileceğini söylüyor. Bu günde yaklaşık 5 fincan sıcak çikolataya da eşdeğer. Ancak önemli olan şekersiz ya da az şekerli olması.





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