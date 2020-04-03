Kakaolu ıslak kek tarifi: Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?
Çayın ve kahvenin yanına gidecek en güzel şey kakaolu ıslak kek tarifi diyebiliriz. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu ıslak kek tarifi arıyor ya da kakaolu ıslak kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kakaolu ıslak kek tarifi, kakaolu ıslak kek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
03 Nisan 2020, Cuma 20:55 Son Güncelleme:
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Tadı hafızalarınıza kazınacak olan kakaolu ıslak kek tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu ıslak kek tarifi arıyor ya da kakaolu ıslak kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kakaolu ıslak kek tarifi, kakaolu ıslak kek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Kakaolu ıslak kek tarifi
Kakaolu ıslak kek malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 25 gram kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı un
Sosu için:
- 1 su bardağı kek hamuru
- Yarım su bardağı süt
Üzeri için:
- Ceviz
Kakaolu ıslak kek yapılışı
Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın. İçine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmaya devam edin. Bu karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın. Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin. Tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın. Fırınınızı 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin. Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın. Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin. Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin. Dövülmüş cevizle süsleyin. Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.