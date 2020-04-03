Tadı hafızalarınıza kazınacak olan kakaolu ıslak kek tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu ıslak kek tarifi arıyor ya da kakaolu ıslak kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kakaolu ıslak kek tarifi, kakaolu ıslak kek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Kakaolu ıslak kek tarifi

Kakaolu ıslak kek malzemeleri

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

25 gram kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Sosu için:

1 su bardağı kek hamuru

Yarım su bardağı süt

Üzeri için:

Ceviz

Kakaolu ıslak kek yapılışı

Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın. İçine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmaya devam edin. Bu karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın. Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin. Tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın. Fırınınızı 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin. Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın. Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin. Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin. Dövülmüş cevizle süsleyin. Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.