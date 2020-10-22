Bir dilim daha isteyeceksiniz: Kakaolu kek tarifi
Kakaonun eşsiz lezzetiyle hazırlanan kakaolu kek tarifi evde yapılabilen en pratik kek tariflerinden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu kek tarifi arıyor ya da kakaolu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu kek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
22 Ekim 2020, Perşembe 11:32 Son Güncelleme:
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Klasik kek tariflerinden vazgeçemiyorsanız kakaolu kek tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu kek tarifi arıyor ya da kakaolu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu kek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kakaolu kek tarifi
Kakaolu kek malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Arzu ederseniz 1 avuç badem
Kakaolu kek yapılışı
Yumurtalarla şekeri iyice çırpın. Üzerine sütü ve yağı ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu spatula yardımıyla karıştırarak sıvı malzemelere ekleyin. Kek harcını iyice yağlayıp unladığınız kek kalıbına aktarın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Kek kalıbını fırına verip 40-45 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp biraz soğuyunca keki kalıptan çıkarın. Dilimleyip servis yapın.
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