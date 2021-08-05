Ev bitikleri arasında hem dekoratif olarak şıklık katan hem de faydalı olan bitkilerden birisi de kaktüs çiçeği. Peki, kaktüs çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kaktüs çiçeği hikayesi nedir? Kaktüs çiçeği hakkında bilinenler...

KAKTÜS ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

İç mekanda kaktüs yetiştirirken bitkinin güneş ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. Gün ışığını cömertçe paylaşan balkon ve pencere önleri, kaktüs yetiştirmek için en ideal ortamı sağlar.

Kaktüsler diğer ev bitkilerinden farklı olarak kum karışımlı topraklara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kaktüslere özel hazırlanmış toprak karışımları kullanmaya özen gösterin.

Özel kaktüs toprağı bulamıyorsanız torf ve ponza taşı karışımı da kullanabilirsiniz. Ancak tercihiz bu yönde olursa kaktüslerinizi düzenli olarak gübrelemeyi unutmayın.

Kaktüs bakımında saksı seçimi, en az toprak seçimi kadar önemli rol oynar. Kaktüsler için bitki köklerinin çürümesine engel olan drenaj delikli saksılar seçmeye özen gösterin.

Karbondioksidi emerek nefes almamız için taze oksijen sağlayan kaktüsler, havasız ortamlardan hoşlanmazlar. Hava akımına maruz kalmayacak şekilde kaktüslerinizin bulunduğu odayı sık sık havalandırmayı unutmayın.

Kaktüsler doğada su ihtiyaçlarını yağmur suyu ile giderirler. Elbette şehir hayatında bitkileri sulamak için yağmur suyu kullanmamız mümkün değil. Ancak özellikle kaktüs gibi doğal olarak suyu gövdesinde biriktiren bitkiler için kullandığımız suyun niteliği oldukça önemli.

Kireçli ve sert musluk suları kaktüsleri sulamak için uygun olmaz. Kaktüslerinizi sularken çeşme suyu kullanacaksanız suyunuzun sertliğini öğrenmeniz faydalı olabilir.

Kaktüslerinizi klorlu suyun zararlarından korumak istiyorsanız, pet şişe sularını kullanabilirsiniz.

Kaktüsler fazla suyu sevmez. Aşırı sulamanın yol açacağı çürümeleri engellemek için büyük sulama kapları yerine su spreylerini tercih edin. Kaktüs toprağının nemini parmağınızla kontrol ettikten sonra toprağı spreyleyerek nemlendirin.

Güneş ışınlarının kuvvetli olmadığı sabah saatleri kaktüslerinizi sulamak için idealdir. Sulamayı 10:00-16:00 saatleri arasından yapmaktan kaçının.



