Kaktüs ve kaktüs türlerinin bakımı nasıl yapılır? Evde kaktüs ve sukulent nasıl bakılır?
Evimizde bitki yetiştirmek oldukça güzel bir görsel sağlıyor hemde çok keyifli oluyor. Son dönemlerin en popüler bitkilerinden olan kaktüsler ve sukulent türleri evlerimizin ve ofislerimizin vazgeçilmez dekorasyonu haline geldi. Durum böyle olunca kaktüs, kaktüs türleri ve sukulent türlerinin bakımı nasıl yapılmalı bilmek gerekiyor. Evde kaktüs ve sukulent nasıl bakılır merak ediyorsanız haberimize bakın.
Evimizin her köşesini renklendiren, görüntüsüyle içimize sıcaklık veren kaktüsler ve sukulentler özel bakım isteyen bitkilerdir. Eğer "kaktüs ve kaktüs türlerinin bakımı nasıl yapılır, evde kaktüs ve sukulent nasıl bakılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Kaktüs ve kaktüs türlerinin bakımı nasıl yapılır? Evde kaktüs ve sukulent nasıl bakılır?
- Kaktüs veya sukulent için saksı seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli detay bir önceki saksısından bir boy büyük olmalıdır. Çok büyük saksı tercih edilmemelidir. Saksının altında delikler olmalı ve alt tabağı olmalıdır.
- Saksı değiştirip toprak ekleyeceğiniz kaktüsünüz için en alt kısmına çakıl taşı döşemekte fayda vardır. Bu sayede fazla suyu rahatlıkla akar ve köklere zarar vermez.
- Kaktüs ve sukulent için toprak seçimi en az saksı seçimi kadar önemlidir. Çiçek toprağı ve kalın kum karışımı toprak tercih edilmelidir. Yeni saksıya geçtikten 1 gün sonra sulama yapılmalıdır.
- Kaktüsleri ve sukulentleri sulamadan önce alt tabağının boş olum olmadığına dikkat edilmelidir. Tabakta su varsa sulama yapılmaz. Kaktüsünüzün toprağı nemliyse sulama işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Kaktüs ve sukulenti sularken bitkinin gövdesine su gelmemesine dikkat edin.
- Kaktüs ve sukulent bolca güneşi ve sıcaklığı sevdiği için evin en sıcak ve güneş gören alanına yerleştirin.
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