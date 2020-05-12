Türkiye Kalabalığı sevmiyor, 15 yıldır mağarada yaşıyor

Kalabalığı sevmiyor, 15 yıldır mağarada yaşıyor

Türkiye

Kalabalığı sevmiyor, 15 yıldır mağarada yaşıyor

Zekai Fırat 15 yıldır Mersin Erdemli’ye bağlı Kızkalesi Mahallesi yakınlarındaki bir mağarada yaşıyor. Huzurevinde kaydı olmasına rağmen mağarada yaşayan Fırat, bölgede yetiştirdiği sebzeleri ve topladığı doğal otları satarak geçimini sağlıyor. // Mustafa ERCAN-DHA

12 Mayıs 2020, Salı 08:51 Son Güncelleme:
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Doğayla iç içe yaşamak istediği için Kızkalesi Mahallesi'ndeki mağarada hayatını sürdüren Zekai Fırat için çalışma başlatıldı. Fırat'a ulaşan belediye ekipleri, 'doğal yaşam tutkunu'na hem gıda kolisi verdi hem de ücretsiz alışveriş yapabilmesi için Halk Kart başvurusu gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat, ürettiği ve topladığı sebzeleri satarak geçimini sağladığını belirtti.

Fırat, huzurevinde kaydı olmasına rağmen doğada yaşamayı seçtiğini söyledi:

Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. Benim nerede yaşadığım değil, nasıl yaşadığım önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da Fırat'ı istediği yaşamdan uzaklaştırmadan gerekli yardımı yapmaya çalıştıklarını aktardı.

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